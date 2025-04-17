Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Тамбовском регионе прошли обсуждения возможностей для укрепления взаимодействия в области железнодорожных транспортировок.

2025-04-17 14:09
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Тамбове глава Юго-Восточной железной дороги Игорь Наталенко и и.о. главы Тамбовской области Евгений Первышов провели обсуждение вопросов обновления составов пассажирских поездов на маршруте Тамбов – Москва, разработки проекта «Городской поезд», внедрения железнодорожного ретродвижения в регионе и увеличения объемов перевозок грузов предприятий области по железной дороге.

Руководители осмотрели новые вагоны, которые будут использоваться в составе пассажирского поезда № 31 Тамбов – Москва. Этот подвижной состав был получен в рамках соглашения о сотрудничестве между ЮВЖД, Федеральной пассажирской компанией и правительством региона.

«На магистрали проводится систематическая работа по обновлению составов поездов дальнего следования. Кроме того, одним из ключевых направлений работы ЮВЖД является установление продуктивных партнерских связей с бизнес-структурами Тамбовской области», – отметил Игорь Наталенко.

При участии главы региона и начальника магистрали состоялась торжественная церемония подписания договоров между Юго-Восточным центром фирменного транспортного обслуживания РЖД и руководителями промышленных предприятий Тамбовской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

