В течение первого квартала 2025 года, медицинский персонал "Поезда здоровья" на Красноярской железнодорожной линии осуществил свыше 12,5 тысяч консультативных приемов.

12:52

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом квартале 2025 года мобильный консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» обслужил 5,6 тыс. пациентов и провел более 12,5 тыс. консультаций.

За период с января по март здравственный поезд Красноярской железной дороги совершил 3 поездки и остановился на 24 станциях. Медицинский персонал посетил удаленные населенные пункты Красноярского края и Иркутской области. В среднем, они работали на станциях от 1 до 3 дней, самая долгая остановка (4 дня) была на станции Лесосибирск.

Диагностическое обслуживание включало в себя множество исследований, включая рентгенофлюорографические, ультразвуковые, эндоскопические, функциональную диагностику и клинико-диагностические лабораторные исследования. За 3 месяца было выполнено около 10 тыс. таких исследований.

40 пациентов были направлены в региональные медицинские учреждения для дальнейшей диагностики и лечения.

Напомним, что мобильный консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» является совместным социальным проектом ОАО «РЖД» и правительства Красноярского края.

Состав поезда включает 12 вагонов, из которых 6 – медицинские, оснащенные современным оборудованием. Мобильная поликлиника работает по системе ОМС и выполняет региональный заказ на медицинское обслуживание жителей удаленных населенных пунктов.

Каждый год медицинский поезд совершает не менее 10 рейсов продолжительностью до 2 недель, охватывая более 30 районов Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской и Иркутской областей в границах Красноярской магистрали. В 2024 году его пациентами стали 11525 жителей регионов Сибири, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.