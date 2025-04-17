18-го апреля Калининградская железнодорожная компания предложит свыше 100 рабочих мест на общероссийской ярмарке вакансий.

11:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдет 18 апреля 2025 года в Калининграде и Черняховске, Калининградская железная дорога представит более 100 вакансий для соискателей.

Среди предлагаемых вакансий - ключевые железнодорожные специальности: монтеры пути, электромонтеры, электромеханики, составители поездов, дежурные по станции, осмотрщики-ремонтники вагонов и другие. Руководство и специалисты социально-кадрового блока магистрали расскажут о преимуществах работы в структурных подразделениях холдинга «РЖД», о возможностях переобучения, мерах социальной поддержки, включая поддержку молодых специалистов, и проведут первичные собеседования.

В Калининграде ярмарка трудоустройства пройдет на «РОСТЕХ Арене» (Солнечный бульвар, д. 25) с 10:00 до 14:00.

В Черняховске местом проведения ярмарки будет офис Центра занятости населения (ул. Калинина, д. 6) с 13:00 до 16:00.

Корпоративный социальный пакет сотрудников РЖД включает регулярную индексацию зарплаты, ипотечные программы, медицинское обслуживание, а также другие льготы и гарантии. По вопросам трудоустройства на предприятия Калининградской железной дороги соискатели могут обращаться по телефону: +7 (931) 601-34-56, информирует служба корпоративных коммуникаций КЖД.