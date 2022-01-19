Пригородные «Ласточки» начнут курсировать на маршруте Пермь-2 – Чусовская с 20 января

09:51

С 20 января 2022 года на Свердловской железной дороге на направлении Пермь-2 – Чусовская (город Чусовой) начнут курсировать современные комфортабельные электропоезда «Ласточка». Время в пути между двумя городами сократится до 2 часов 23 минут (обычная пригородная электричка преодолевает этот маршрут за 3,5 часа). Перевозчик – АО «Пермская пригородная компания» (ППК).

Ежедневно «Ласточки» будут выполнять по 6 рейсов. На маршруте предусмотрены остановки на станциях и остановочных пунктах Пермь-1, Мотовилиха, Молодежная, Комарихинская, Калино, Шибаново, 129 км.

Расписание составлено с учетом пожеланий пассажиров:

поезд № 7185 Чусовская – Пермь-2: отправление – в 06:00 (здесь и далее – время местное), прибытие на станцию Пермь-2 – в 08:23;

поезд № 7186 Пермь-2 – Чусовская: отправление – в 08:40, прибытие на станцию Чусовская – в 11:05;

поезд № 7187 Чусовская – Пермь-2: отправление – в 12:10, прибытие на станцию Пермь-2 – в 14:33;

поезд № 7188 Пермь-2 – Чусовская: отправление – в 14:50, прибытие на станцию Чусовская – в 17:15;

поезд № 7189 Чусовская – Пермь-2: отправление – в 17:40, прибытие на станцию Пермь-2 – в 20:03;

поезд № 7190 Пермь-2 – Чусовская: отправление – в 20:20, прибытие на станцию Чусовская – в 22:45.

Стоимость проезда в «Ласточках» будет такой же, как и в других пригородных поездах по этому маршруту. Билет от Перми до Чусового по полному тарифу обойдется в 261 рубль. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в железнодорожном пригородном сообщении.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно во всех пригородных кассах и на сайте АО «ППК», в терминалах самообслуживания, а также в мобильных приложениях «ЖД Пассажирам» и «Пригород». Продажа билетов начинается за 10 суток.

Запуск «Ласточек» между Пермью и Чусовым стал очередным этапом совместной программы ОАО «ЖД» и Пермского края. Сеть пригородных маршрутов, где для перевозки пассажиров используются современные скоростные поезда, будет расширяться, в том числе в рамках проекта «Компактный город». Напомним: в 2020 году «Ласточки» связали железнодорожным маршрутом Пермь и Краснокамск.

Для запуска «Ласточек» на направлении Пермь-2 – Чусовская СвЖД подготовила инфраструктуру: на развитие путевого хозяйства между этими станциями в 2021 году было направлено более 490 млн рублей. Выполнен капитальный ремонт с укладкой бесстыкового («бархатного») пути на перегонах Адищево – Ляды, Калино – Селянка и Комарихинская – Кутамыш. Такой путь позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезда по нему движутся практически бесшумно. Разрешенная скорость движения поездов еще на нескольких участках увеличилась до 100 км/ч.

Летом 2021 года был открыт обновленный вокзал станции Чусовская. После реконструкции он соответствует современным требованиям комфорта и безопасности, предъявляемым к вокзальным комплексам. Помимо зала ожидания, оборудованы зал повышенной комфортности с креативным пространством для детей и комнаты длительного отдыха. На всей территории вокзала работает Wi-Fi. Для комфортного и безопасного прохода к ближайшей автобусной остановке оборудован крытый надземный переход, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.