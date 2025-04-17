На железной дороге Восточной Сибири проводится всесторонний анализ железнодорожных переездов.

10:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На территории Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали ведется всесторонний осмотр железнодорожных переездов. Основная задача этой проверки - гарантировать безопасность движения при пересечении автодорог и железных дорог.

«Мы сотрудничаем с органами государственной власти регионов России, местными органами самоуправления и владельцами автодорог для разработки плана совместных действий, целью которого является предотвращение аварий на переездах. Наиболее эффективным методом улучшения безопасности является устранение мест, где автомобильные и железные дороги пересекаются на одном уровне, то есть строительство путепроводов, - объяснил заместитель начальника ВСЖД по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков. - Мы обеспечиваем функционирование железнодорожной инфраструктуры. Каждый год на Восточно-Сибирской магистрали проводится техническое обновление переездов: в 2025 году на их капитальный и текущий ремонт выделено 33,5 млн рублей».

В общей сложности на Восточно-Сибирской железной дороге функционирует 215 переездов. В рамках ежегодного планового осмотра специалисты магистрали проверяют работоспособность устройств автоматической сигнализации и заграждений, а также состояние покрытия для движения автомобилей, наличие предупреждающих знаков и другие элементы.

Напомним: в 2024 году на железнодорожных переездах ВСЖД произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 человека. В этом году ДТП произошло в январе на станции Чуна – легковой автомобиль столкнулся с маневровым локомотивом.

Нарушение правил дорожного движения водителями, включая проезд на красный свет, является главной причиной всех аварий. Восточно-Сибирская железная дорога призывает граждан строго следовать ПДД при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что безопасность на дороге в первую очередь зависит от внимательности и осторожности, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.