На Железной дороге Москвы произошло переименование 9 станций.

2025-04-17 10:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Девять остановок на МЖД, которые ранее были обозначены числами, получили новые названия. При выборе новых названий учитывались географические топонимы или близлежащие объекты.

Так, в Московской области остановка 137 км теперь носит название Даниловское, а остановка 142 км стала Стомной. Во Владимирской области остановку 168 км переименовали в Красный Луч. В Калужской области остановка 154 км теперь называется Садовая.

В Тульской области остановка 156 км стала Горшково, остановка 166 км - Казармой, остановка 180 км - Борзовкой, остановка 115 км - Связистом, а остановка 141 км - Бабошино, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

