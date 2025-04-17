С 21 апреля 2025 года, пригородные поезда, следующие по маршруту Калининград - Багратионовск, начнут останавливаться на станции Хуторская.

10:21

Начиная с 21 апреля 2025 года, пригородные поезда, следующие по Багратионовскому маршруту из Багратионовска в 06:15 и возвращающиеся из Калининграда в 17:30, будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станции Хуторская.

Время приезда рельсовых автобусов из Багратионовска на Южный вокзал Калининграда и обратно останется прежним.

Полную и актуальную информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.