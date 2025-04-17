Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 21 апреля 2025 года, пригородные поезда, следующие по маршруту Калининград - Багратионовск, начнут останавливаться на станции Хуторская.

2025-04-17 10:21
С 21 апреля 2025 года, пригородные поезда, следующие по маршруту Калининград - Багратионовск, начнут останавливаться на станции Хуторская.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 21 апреля 2025 года, пригородные поезда, следующие по Багратионовскому маршруту из Багратионовска в 06:15 и возвращающиеся из Калининграда в 17:30, будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станции Хуторская.

Время приезда рельсовых автобусов из Багратионовска на Южный вокзал Калининграда и обратно останется прежним.

Полную и актуальную информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru