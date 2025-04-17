Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Примерно 1,5 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались услугами сопровождения на станциях Дальневосточной железной дороги в период с января по март текущего года.

2025-04-17 10:16
В период с января по март 2025 года 1479 пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на станциях Дальневосточной железной дороги. Наибольшим спросом данная услуга пользовалась в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Ружино, Дальнереченске и Биробиджане.

Пассажирам с ограниченными возможностями предоставляется помощь в передвижении по всем зонам вокзального комплекса, включая прилегающие территории, кассы, залы ожидания, санузлы, камеры хранения, медицинский пункт, посадочные площадки и т.д. Услуга сопровождения предоставляется бесплатно.

На Дальневосточной железной дороге постоянно проводятся работы по улучшению доступности вокзалов и пассажирской инфраструктуры. Вагоны дальнего следования и пригородные электропоезда также обновляются для удобства путешествий пассажиров с ограниченными возможностями.

В 2025 году планируется адаптация вокзалов Ванино, платформ на станциях Советская Гавань-Сортировочная, Этыркен, Харпичан. Также предусмотрено открытие зоны ожидания и отдыха для пассажиров с ограниченными возможностями в здании вокзала Уссурийска.

Отметим, что информацию об услугах и льготах для пассажиров с ограниченными возможностями, а также электронную карту доступности вокзалов России можно найти на корпоративном сайте ОАО «РЖД».

Подать заявку на обслуживание пассажира с ограниченными возможностями можно по бесплатному телефону Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 или по электронной почте info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

