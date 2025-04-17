В теплое время года на Горьковском железнодорожном направлении запланированы дополнительные "южные" составы, отправляющиеся из Нижнего Новгорода.

09:44

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время летнего сезона, когда спрос на поездки увеличивается, Горьковская железная дорога назначает дополнительные рейсы быстрого брендового поезда № 37/38 на маршруте Нижний Новгород – Имеретинский Курорт и быстрого поезда № 137/138 на маршруте Нижний Новгород – Кисловодск.

«Мы постоянно анализируем пассажирский трафик на разных маршрутах. С началом лета традиционно растет спрос на поездки на курорты Юга России. Поезда, следующие до станции Имеретинский Курорт и в Кисловодск, всегда востребованы у отдыхающих», – заявил руководитель Горьковской железной дороги.

Так, из Нижнего Новгорода до станции Имеретинский Курорт поезд отправится 31 мая, 8 июня, 3 и 27 августа, 6 октября в 19:14, прибывая на конечную станцию через сутки в 09:58. В обратном направлении поезд отправится со станции Имеретинский Курорт 2 и 10 июня, 5 и 29 августа, 8 октября в 14:59 и прибудет в Нижний Новгород через день в 06:15.

Быстрый поезд № 137/138 отправится из Нижнего Новгорода 23 мая в 19:14 и прибудет в Кисловодск через сутки в 10:40. В обратном направлении состав отправится 25 мая в 17:44 и прибудет в Нижний Новгород через день в 06:24.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел. 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.