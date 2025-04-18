Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Запрос на использование автоматизированных камер хранения на станциях Северной линии в первом квартале этого года увеличился на 5%

2025-04-18 17:04
Запрос на использование автоматизированных камер хранения на станциях Северной линии в первом квартале этого года увеличился на 5%
С января по март 2025 года на станциях Северной железнодорожной сети пассажиры и гости оставили 20,1 тыс. единиц ручной клади и багажа в автоматизированных камерах хранения. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Наибольшее количество вещей для хранения было оставлено на станциях Ярославль-Главный (более 3,8 тыс.), Вологда (3,1 тыс.), Архангельск (более 2,9 тыс.), Сыктывкар (1,9 тыс.) и Котлас-Южный (1,5 тыс.).

Более 30 станций Северной железнодорожной сети оснащены автоматическими камерами хранения. Пользователи могут выбрать ячейку, которая лучше всего подходит по размеру для их багажа - стандартную, среднюю или большую. Оплата за хранение возможна на протяжении от 1 до 24 часов - с помощью банковской карты, наличными или через QR-код. Действует гибкая система почасового тарифа, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

