В первом квартале 2025 года на Северной железнодорожной линии более 3,4 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями получили поддержку.

2025-04-18 16:58
С января по март 2025 года на вокзалах, станциях и остановках Северной железнодорожной магистрали более 3,4 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями передвижения получили специализированную поддержку. Это на 10,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Наибольшее количество обращений за помощью было на вокзалах Вологда, Ярославль-Главный, Архангельск, Котлас-Южный, Иваново и на станциях Нерехта, Шуя, Тейково, Вичуга, Вожега, Костылево, Тарза, Обозерская, Каджером и Кожва-1. В основном пассажирам требовалась помощь при посадке и высадке из поезда, сопровождении по вокзалу и переносе багажа.

Отметим, что заявления на получение помощи на железнодорожных вокзалах и станциях Северной железной дороги принимаются в Центре поддержки мобильности. Пассажиры могут воспользоваться услугами встречи, оформления проездных документов, сопровождения по территории вокзального комплекса, посадки в поезд и т.д. При необходимости пассажирам предоставляются кресло-коляска или каталка для перемещения в лежачем положении. Все эти услуги предоставляются бесплатно, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

