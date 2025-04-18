На Всероссийской ярмарке вакансий в Нижнем Новгороде Горьковская железнодорожная компания устроила интерактивный стенд.

14:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Профессионалы и волонтеры Горьковской железной дороги устроили интерактивную карьерную зону в контексте проведения регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей», которая состоялась на Нижегородской ярмарке 18 апреля 2025 года.

Согласно словам главы Горьковской железнодорожной магистрали Сергея Дорофеевского, такие площадки, организованные в формате прямого общения с участниками, помогают ученикам, выпускникам и молодым профессионалам узнать о возможностях для трудоустройства в холдинг и дополнительных социальных гарантиях.

Сотрудники железной дороги в интерактивном формате рассказывают кандидатам о специфике работы в транспортной сфере, актуальных вакансиях и перспективных будущих проектах Горьковской магистрали. Волонтеры ГЖД устроили для всех желающих тематическую викторину, где каждый мог проверить свои знания истории и интересных фактов о железной дороге, а также правил безопасного поведения на транспортной инфраструктуре.

Особое внимание на выставке привлек макет железнодорожного переезда со световой сигнализацией, представленный учениками ДЖД Нижнего Новгорода. Молодые железнодорожники также рассказали участникам о обучении на Малой Горьковской магистрали, летней производственной практике и о преимуществах, которые имеют выпускники ДЖД при поступлении в профильные вузы.

Событие проходит в рамках нового национального проекта РФ «Кадры», который функционирует в России с 2025 года. Здесь представлено более 15 тыс. вакансий от более чем 100 предприятий и организаций. Представители экспертного сообщества, вместе с работодателями, помогают участникам выбрать наиболее перспективные отрасли для последующего трудоустройства.

«Фестиваль профессий» впервые пройдет на ярмарке вакансий, где посетители смогут не только ознакомиться с актуальными вакансиями, но и получить информацию о специальностях, которые будут востребованы в будущем.

«Молодой специалист» - это комплексная программа Горьковской железной дороги, которая уже несколько лет поддерживает работников до 30 лет, предоставляя им значительную социальную, карьерную и материальную поддержку. В настоящее время на магистрали работает более 10 тысяч молодых специалистов.

ГЖД систематически проводит ряд мероприятий, направленных на развитие инструментов для повышения квалификации и подготовки будущих сотрудников. Это включает в себя регулярные встречи руководства железной дороги со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.