"Паровоз «Поезд Победы» отправляется в праздничное путешествие по станциям Северной железнодорожной линии.

С 26 апреля до 1 мая 2025 года особый поезд, возглавляемый паровозом П-36, снова отправится в праздничное путешествие из Ярославля в Воркуту. В этот раз программа, в которой примут участие артисты из Ярославля, посвящена 80-летию Победы.

Концерты будут организованы для всех желающих на станциях Вологда, Коноша, Кулой, Сольвычегодск, Микунь, Сосногорск, Печора, Инта и Воркута. На платформах творческие группы представят танцевальные и вокальные номера, воссоздавая атмосферу майских дней 1945 года. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, посетить кабину паровоза и сделать памятные фотографии. В состав поезда будут включены платформы с военной техникой - советским танком Т-34, боевой машиной реактивной артиллерии "Катюша", гаубицей "Д-1" 1943 года.

К отправлению этого необычного поезда привязан пресс-тур с экскурсиями по железнодорожным объектам, связанным с историей Великой Отечественной войны. В Вологде, Котласе и Воркуте представители СМИ узнают о труде и героизме железнодорожников в трудные годы для страны и о том, как и кем на железных дорогах была завоевана Победа.

Расписание прибытия "Паровоза Победы" и продолжительность мероприятий: