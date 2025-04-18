Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Начиная с 21 апреля, в связи с проведением ремонтных работ, часть пассажирских перевозок по маршруту Ачинск – Лесосибирск на Красноярской железной дороге будет осуществляться с помощью автомобильного транспорта.

2025-04-18 12:40
Начиная с 21 апреля, в связи с проведением ремонтных работ, часть пассажирских перевозок по маршруту Ачинск – Лесосибирск на Красноярской железной дороге будет осуществляться с помощью автомобильного транспорта.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 21 апреля до 29 мая 2025 года в понедельник, вторник, среду и четверг пассажирские перевозки на участке Ачинск – Лесосибирск Красноярской железной дороги будут осуществляться по временному графику «поезд + автобус».

В эти дни пригородные поезда будут следовать по укороченному маршруту Ачинск – Абалаково – Ачинск. Перевозка пассажиров на участке Абалаково – Лесосибирск будет осуществляться на автотранспорте.

Временные изменения в расписании связаны с ремонтными работами на станции Абалаково.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» извиняются за причиненные неудобства и просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Дополнительную информацию о расписании можно получить по бесплатному номеру службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru