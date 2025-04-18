Начиная с 21 апреля, в связи с проведением ремонтных работ, часть пассажирских перевозок по маршруту Ачинск – Лесосибирск на Красноярской железной дороге будет осуществляться с помощью автомобильного транспорта.

12:40

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 21 апреля до 29 мая 2025 года в понедельник, вторник, среду и четверг пассажирские перевозки на участке Ачинск – Лесосибирск Красноярской железной дороги будут осуществляться по временному графику «поезд + автобус».

В эти дни пригородные поезда будут следовать по укороченному маршруту Ачинск – Абалаково – Ачинск. Перевозка пассажиров на участке Абалаково – Лесосибирск будет осуществляться на автотранспорте.

Временные изменения в расписании связаны с ремонтными работами на станции Абалаково.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» извиняются за причиненные неудобства и просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Дополнительную информацию о расписании можно получить по бесплатному номеру службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.