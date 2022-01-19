Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 4 февраля фирменный поезд № 13 «Южный Урал» Челябинск – Москва будет отправляться почти на 2 часа раньше

2022-01-19 09:35
В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 4 февраля частично изменится расписание фирменного поезда № 13 «Южный Урал» Челябинск – Москва.

Поезд будет отправляться из Челябинска на 1 час 55 минут раньше привычного времени – в 21:25 (здесь и далее – время местное), из Златоуста – на 1 час 35 минут раньше привычного времени, в 00:31, из Кропачево – на 15 минут раньше привычного времени: в 05:10. Далее поезд проследует все остановки без изменений в расписании. В Москву поезд будет прибывать на Казанский вокзал в привычное время – в 06:20.

Информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» или в приложении «ЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

