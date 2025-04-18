Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В ходе экологического обхода в Ульяновской области было проверено около 50 км зоны отвода Куйбышевской железной дороги.

2025-04-18 10:30
Был проведен инспекционный осмотр полосы отвода железнодорожной линии и сопредельных территорий на участках Ульяновск-Центральный – Белый Ключ – Ульяновск-3 – Студенческая – Чердаклы, общей длиной около 50 км. В этом мероприятии участвовали представители Куйбышевской железной дороги, местных административных структур и специализированных ведомств.

Целью проверки было не только обнаружение мест незаконного размещения отходов, но и привлечение внимания общества к проблеме накопления бытовых отходов в полосе отвода.

Во время экологического рейда участники выяснили, что большинство мусора появляется на территориях, прилегающих к частным участкам, гаражным кооперативам и садовым обществам. Всего было найдено 36 свалок, и в результате экологического рейда были запланированы действия по приведению территорий в соответствующее санитарно-эстетическое состояние.

Стоит отметить, что подобные действия регулярно проводятся на Куйбышевской железной дороге. В общем, отмечается позитивный результат от совместной работы железнодорожников и ведомств, ответственных за экологическую ситуацию, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

