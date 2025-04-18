19 апреля пять субурбанских поездов на Красноярской железнодорожной линии будут следовать по обновленному графику.

10:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с планируемыми ремонтными работами на участке Минино – Бугач Красноярской железной дороги, в субботу, 19 апреля 2025 года, изменится расписание движения следующих электропоездов западного направления:

Красноярск – Чернореченская: отправка с Красноярска в 15:25 (вместо 15:47), прибытие в Чернореченскую в 18:51 (вместо 19:05);

Красноярск – Снежница: отправка с Красноярска в 19:16 (вместо 18:32), прибытие в Снежницу в 20:07 (вместо 19:23);

Снежница – Уяр: отправка с Снежницы в 20:17 (вместо 19:32), отправка с Красноярска в 21:15 (вместо 20:30), прибытие в Уяр 20 апреля в 00:23 (вместо 19 апреля в 23:38);

Чернореченская – Зыково: отправка с Чернореченской в 14:25 (вместо 15:25), отправка с Красноярска в 18:05 (вместо 18:48), прибытие в Зыково в 19:06 (вместо 19:49);

Боготол – Чернореченская: отправка с Боготола в 11:48 (вместо 12:08), прибытие в Чернореченскую в 14:07 (вместо 14:41).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» призывают пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Уточнить информацию можно по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.