С первого дня мая 2025 года, пригородные электропоезда стартуют свое движение по Калининградской железной дороге в направлении населенных пунктов Краснолесье и Железнодорожный.

2025-04-18 10:18
С первого мая 2025 года пригородные поезда начнут свою работу на Калининградской железной дороге, следуя до поселков Краснолесье и Железнодорожный.

Рейсы рельсовых автобусов будут осуществляться в выходные и праздничные дни. В частности, они запланированы на 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 мая.

Пригородный поезд на маршруте Калининград – Железнодорожный будет отправляться с Южного вокзала в 09:15 и прибывать на конечную станцию в 11:35. Обратный рейс из Железнодорожного запланирован на 15:25, прибытие в Калининград на Южный вокзал – в 17:46. Во время пути предусмотрена остановка на станции Черняховск продолжительностью 15 минут.

Поезд до Краснолесья будет отправляться с Южного вокзала в 09:55 и прибывать на конечную станцию в 12:35. Во время пути запланированы остановки на станциях Черняховск, Гусев и Нестеров. Обратный рейс в Калининград запланирован на 18:25, прибытие на Южный вокзал – в 21:00.

Все актуальные данные о расписании пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

