На Горьковском железнодорожном направлении в честь празднования Дня Победы будут организованы крупномасштабные торжественные события.

Сотрудники Горьковской железной дороги организуют крупные торжества, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, во всех регионах магистрали.

Начиная с 22 апреля на вокзале Нижнего Новгорода будет доступна для посещения экспозиция «Дороги Победы». С первого мая она также появится на главной улице Приволжской столицы – Большой Покровской (вблизи Нижегородского государственного академического театра кукол). Аналогичные выставки «Дороги Победы» откроются на вокзалах Кирова, Казани, Мурома, Ижевска и Канаша. Вход на выставку бесплатный для всех посетителей. Экспозиция будет доступна до конца текущего года.

В день Победы мемориальный состав «Поезд Победы» отправится в традиционное путешествие по всем регионам Горьковской магистрали. Ретропоезд на паровой тяге под управлением легендарного паровоза серии «Л» будет состоять из 6 открытых платформ и двух теплушек. С 23 апреля по 7 мая 2025 года поезд сделает остановки на 45 станциях. Все желающие смогут увидеть экспонаты военной техники и попробовать кашу из полевой кухни. Посещение «Поезда Победы» бесплатное.

В рамках праздничного тура на всех станциях, где остановится ретропоезд, будут проведены торжества и концерты. Также запланирован митинг с участием официальных лиц и ветеранов Великой Отечественной войны – участников боевых действий, бывших узников концентрационных лагерей и тружеников тыла.

Напоминаем: двухнедельное путешествие ретросостава начнется с торжества на вокзале Нижнего Новгорода 23 апреля. В программе выступление ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

В этот же день праздничные мероприятия с участием творческих коллективов пройдут на станциях Дзержинск, Ковров и Владимир.

Тур завершится в Нижнем Новгороде, где во время праздничного события у Центрального Дворца культуры железнодорожников состоится торжественная церемония с возложением цветов к бронепоезду «Козьма Минин», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.