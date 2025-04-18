С помощью поддержки ОАО «РЖД», в Наушках было возведено новое строение для детского сада.

18 апреля 2025 года в Наушках, поселке городского типа в Республике Бурятия, было торжественно открыто новое здание детского сада. Строительство было осуществлено при поддержке ОАО «РЖД».

В здании двухэтажного детского сада расположены 6 учебных помещений, медицинский и процедурный кабинеты, столовая, а также залы для занятий физкультурой и музыкой. Вместимость детского сада составляет 150 детей.

Финансирование проекта строительства детского сада проходило в рамках соглашения между ОАО «РЖД», Министерством образования и науки Республики Бурятия и администрацией Кяхтинского района. Общая сумма средств, выделенных компанией для реализации проекта, превысила 108 млн рублей.

«Строительство детского сада в Наушках – это лишь один из многих примеров, когда наша компания действует как меценат в реализации социально значимых проектов в Бурятии. За последние 3 года было подписано более 70 соглашений о предоставлении благотворительной помощи, а общая сумма выделенных средств превысила 330 млн рублей», – заявил заместитель начальника ВСЖД в Улан-Удэнском регионе Эдуард Янченко.

Отметим, что ОАО «РЖД» следует стратегии высокой социальной ответственности. В рамках этой стратегии, благотворительная деятельность компании проводится в регионах ее присутствия и направлена на поддержку образования, культуры и спорта, помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.