В апреле 2025 года на протяжении трех дней произойдут изменения в графике движения двух пригородных поездов на Красноярской железной дороге, которые обеспечивают связь между Хакасией и Кемеровской областью.

09:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

21, 24 и 28 апреля 2025 года произойдут изменения в графике двух пригородных поездов Красноярской железнодорожной сети, следующих по маршруту Междуреченск – Бискамжа – Абакан в Кемеровской области и Хакасии.

Модификации в расписании обусловлены планируемыми ремонтными работами на станции Кирба.

Таким образом, электропоезд Междуреченск – Бискамжа отправится со станции Междуреченск на 4 часа позже – в 12:03 (вместо 08:03), прибытие на станцию Бискамжа – в 15:21 (вместо 11:21).

С задержкой в 3 часа 45 минут начнет свой маршрут электропоезд Бискамжа – Абакан: отправление со станции Бискамжа – в 15:51 (вместо 12:06), прибытие в Абакан – в 19:40 (вместо 15:50).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» призывают пассажиров учесть данную информацию при планировании своих поездок.

Дополнительную информацию о расписании можно получить по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.