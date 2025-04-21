"Караван Триумфа" отправится в путешествие по железнодорожным путям Калининграда 25-го апреля 2025 года.

В преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, на территории Калининградской железнодорожной станции будет функционировать "Эшелон Победы".
Поезд начнет свое движение 25 апреля 2025 года и совершит остановки на таких станциях как Балтийск, Багратионовск, Советск, Полесск, Нестеров, Гусев и Черняховск. Завершение проекта запланировано на 4 мая с прибытием состава на верхнюю площадку Северного вокзала Калининграда и концертной программой, начало которой откроет "Вальс Победы".
В "Эшелон Победы" включены паровоз серии "Л", широко известный под символическим названием "Победа", платформы с образцами военной техники, 2 вагона-музея с мобильной экспозицией, посвященной военной истории России. На каждой станции будут проходить праздничные концерты творческих коллективов. Прибытие поезда на каждую станцию будет сопровождаться записью голоса легендарного диктора Юрия Левитана о победе над фашистской Германией.
Расписание прибытия "Эшелона Победы" на станции Калининградской железной дороги с 25 апреля по 4 мая:
|Пункт
|Прибытие
|Отправление
|
25 апреля
|Балтийск
|12:00
|13:30
|
26 апреля
|Багратионовск
|11:00
|12:30
|
2 мая
|Нестеров
|10:00
|11:40
|Гусев
|12:20
|14:00
|Черняховск
|14:40
|16:10
|
3 мая
|Полесск
|10:00
|11:30
|Советск
|14:30
|17.00
|
4 мая
|Калининград-Северный
|10:25
|13.30