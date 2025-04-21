"Караван Триумфа" отправится в путешествие по железнодорожным путям Калининграда 25-го апреля 2025 года.

16:29

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, на территории Калининградской железнодорожной станции будет функционировать "Эшелон Победы".

Поезд начнет свое движение 25 апреля 2025 года и совершит остановки на таких станциях как Балтийск, Багратионовск, Советск, Полесск, Нестеров, Гусев и Черняховск. Завершение проекта запланировано на 4 мая с прибытием состава на верхнюю площадку Северного вокзала Калининграда и концертной программой, начало которой откроет "Вальс Победы".

В "Эшелон Победы" включены паровоз серии "Л", широко известный под символическим названием "Победа", платформы с образцами военной техники, 2 вагона-музея с мобильной экспозицией, посвященной военной истории России. На каждой станции будут проходить праздничные концерты творческих коллективов. Прибытие поезда на каждую станцию будет сопровождаться записью голоса легендарного диктора Юрия Левитана о победе над фашистской Германией.

Расписание прибытия "Эшелона Победы" на станции Калининградской железной дороги с 25 апреля по 4 мая: