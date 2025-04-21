С 21 апреля 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов Большого кольца Московской железной дороги.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 21 апреля 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов Московской железной дороги Большого кольца из-за ремонтных работ на участках Сандарово – Детково и Бельково – Карабаново.

В частности, на участке Бельково – Карабаново, где ведется капитальный ремонт 9,5 км железнодорожного пути, технические перерывы продолжительностью в сутки запланированы на 21–22, 24–25 апреля 2025 года. В эти дни будут проводиться работы по очистке щебеночного балласта, сварке и выправке пути. Во время ремонта движение будет осуществляться по одной колее в реверсивном режиме. Это приведет к изменению времени отправления и прибытия некоторых пригородных поездов, а некоторые поезда временно исключат из расписания.

На участке Сандарово – Детково работы будут проводиться с 05:00 28 апреля до 05:00 29 апреля, а также в те же часы 30 апреля – 1 мая, 5–6, 7–8 и 12–13 мая. В этот период планируется выполнить полный цикл работ – демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку и сварку пути. Всего планируется отремонтировать 3,8 км пути. В связи с этим в расписание внесены изменения: у некоторых поездов изменится время прибытия в конечный пункт, 6 электричек проследуют по укороченным маршрутам, еще 3 электропоезда временно исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.