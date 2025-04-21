Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свыше 70 лиц проявили интерес к возможности получения работы на предприятиях Северной железнодорожной компании на ярмарках трудоустройства.

2025-04-21 15:24
Больше 70 кандидатов подали свои резюме на презентационных стендах Северной железной дороги на ярмарках труда, которые состоялись 18 апреля 2025 года в пяти городах: Ярославль, Рыбинск, Ростов, Кострома и Вологда.

Посетители ярмарки были заинтересованы в возможности устроиться на работу в компанию на доступные вакансии: монтер пути, помощник машиниста, составитель поездов, дежурный на железнодорожной станции, сигналист, электромонтер, дежурный на переезде, осмотрщик-ремонтник вагонов, бухгалтер, приемщик груза и багажа, оператор дефектоскопной тележки. Специалисты отдела кадров подразделений Северной железной дороги в процессе собеседований консультировали кандидатов по актуальным специальностям, возможностям обучения и предлагаемым социальным гарантиям.

Среди обратившихся на стенд железной дороги были также студенты, которые хотели бы после завершения учебы найти работу в ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

