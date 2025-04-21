В этом году "Экспресс Чайковского" транспортировал около 2,5 тысяч путешественников.

15:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

20 апреля 2025 года состоялся последний в этом месяце рейс ретропоезда на паровой тяге «Чайковский экспресс», курсирующего между Ижевском и Воткинском. С начала года этот состав совершил уже 20 рейсов, перевезя около 2,5 тыс. пассажиров.

В честь 185-летия со дня рождения известного русского композитора Петра Ильича Чайковского Горьковская магистраль вместе с ППК «Содружество» запустила новый маршрут. «Чайковский экспресс» предлагает пассажирам уникальную возможность «путешествовать во времени», перенестись в эпоху классической музыки, торжественных балов и старинных усадеб.

Экскурсия на музыкальном ретропоезде из Ижевска в Воткинск стала одним из самых популярных туристических маршрутов по Удмуртии. Запуск этого маршрута оказался весьма успешным, подтвердив большой интерес местных жителей и гостей региона к необычному историческому ретротуру. В ближайшее время «Чайковский экспресс» возобновит свои рейсы по расписанию.

Тематический поезд возглавляет легендарный паровоз серии Л. Внутри комфортабельных вагонов, оформленных в стиле дореволюционных составов, пассажиров встречали театрализованной программой и классическими музыкальными произведениями. Проводники были одеты в форму конца XIX века, а предметы для оформления подбирались у коллекционеров и в антикварных магазинах.

Туристы посетили город Воткинск, где будущий композитор провел свое детство и где начал формироваться его музыкальный талант. В музее-усадьбе гостей ждала театрализованная экскурсия с элементами интерактива, прогулка по парку и знакомство с его территорией. Один из самых ценных экспонатов – рояль, на котором молодой Петр Ильич учился играть на музыкальном инструменте.

В дополнение к этому, посетители приняли активное участие в мастер-классе, посвященном бальным танцам XIX столетия, а также насладились прослушиванием романсов в живую. В рамках тура было организовано посещение Музея медицины, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.