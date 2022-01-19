В 2021 году в уральских поездах перевезено почти 4,8 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев

В 2021 году поездами формирования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» перевезено почти 4,8 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев. Это на 42% превышает показатели 2020 года.

Чаще всего услугой пользовались владельцы кошек и собак из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Перми.

Чтобы сервис стал доступнее, АО «ФПК» в конце прошлого года расширило полигон его действия. Теперь поездки без сопровождения владельцев животные могут совершать во всех поездах компании, в составе которых есть багажное купе.

«Пассажирами» этих купе могут стать прирученные домашние питомцы, разрешенные для провоза в поездах дальнего следования. В течение всей поездки животное находится в закрытой опломбированной клетке (контейнере) в багажном купе. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

Перевозка оформляется в специализированных багажных кассах. Для этого отправителю необходимо заполнить заявление с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона отправителя и получателя и другой необходимой информации. Заявление на перевозку без сопровождения можно скачать на официальном сайте ОАО «ЖД», самостоятельно заполнить и уже с готовым документом обратиться к кассиру.

Перед погрузкой животного в поезд отправитель обязан предъявить проводнику перевозочный документ и заявление. При этом проводник проверит соответствие питомца, клетки, сопроводительных документов и других вещей, отправляемых с животным.

С более подробной информацией о правилах перевозки, можно ознакомиться на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.