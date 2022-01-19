Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2021 году в уральских поездах перевезено почти 4,8 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев

2022-01-19 10:54
В 2021 году в уральских поездах перевезено почти 4,8 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2021 году поездами формирования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» перевезено почти 4,8 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев. Это на 42% превышает показатели 2020 года.

Чаще всего услугой пользовались владельцы кошек и собак из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Перми.

Чтобы сервис стал доступнее, АО «ФПК» в конце прошлого года расширило полигон его действия. Теперь поездки без сопровождения владельцев животные могут совершать во всех поездах компании, в составе которых есть багажное купе.

«Пассажирами» этих купе могут стать прирученные домашние питомцы, разрешенные для провоза в поездах дальнего следования. В течение всей поездки животное находится в закрытой опломбированной клетке (контейнере) в багажном купе. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

Перевозка оформляется в специализированных багажных кассах. Для этого отправителю необходимо заполнить заявление с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона отправителя и получателя и другой необходимой информации. Заявление на перевозку без сопровождения можно скачать на официальном сайте ОАО «ЖД», самостоятельно заполнить и уже с готовым документом обратиться к кассиру.

Перед погрузкой животного в поезд отправитель обязан предъявить проводнику перевозочный документ и заявление. При этом проводник проверит соответствие питомца, клетки, сопроводительных документов и других вещей, отправляемых с животным.

С более подробной информацией о правилах перевозки, можно ознакомиться на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru