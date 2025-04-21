Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свыше 80 кандидатов проявили интерес к работе на предприятиях Калининградской магистрали на общероссийской ярмарке вакансий.

2025-04-21 15:10
На презентационной площадке Калининградской железной дороги в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая прошла 18 апреля 2025 года в Калининграде и Черняховске, обратились более 80 кандидатов.

Специалисты и руководители социально-кадрового отдела предоставляли информацию о доступных вакансиях на предприятиях дороги, возможности получения актуальной железнодорожной специальности, а также о социальных льготах для сотрудников ОАО «РЖД», включая регулярное повышение зарплаты, медицинское обслуживание, корпоративные ипотечные программы и прочее.

Кроме того, студенты старших классов школ, интересующиеся целевым обучением в отраслевых университетах Москвы и Санкт-Петербурга с последующим трудоустройством на железную дорогу, также обращались на стенд компании.

Калининградская железная дорога принимала участие в Всероссийской ярмарке вакансий второй год подряд. На этот раз было предложено более 100 вакансий для соискателей.

По вопросам трудоустройства можно связаться по телефону: +7 (931) 601-34-56, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

