На Московской железнодорожной линии в майские праздники будет запущено свыше 150 дополнительных дальнобойных поездов.

15:05

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время майских торжеств для обслуживания транспортных перевозок запланировано 158 пар дополнительных пассажирских поездов, что на 56% больше, по сравнению с 2024 годом. Также в путь отправятся 7 пар туристических поездов: 2 пары – «По Золотому кольцу» и «Малахит» (отправление с Ярославского вокзала), 3 пары – «Жемчужина Кавказа» (отправление с Казанского вокзала), и по одной паре – «Две губернии» (отправление с Киевского вокзала) и «Белорусский вояж» (отправление с Белорусского вокзала).

Дополнительные поезда будут следовать по самым популярным маршрутам: между Москвой и Казанью, Самарой, Уфой, Ижевском, Кировом, Тюменью, Саратовом, Волгоградом, Новозыбковом, Белгородом, Смоленском, Минском и Брестом.

Пик пассажирских перевозок предполагается 30 апреля. Большинство поездов отправятся с Казанского вокзала.

Вы можете ознакомиться с расписанием на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.