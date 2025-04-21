Компания "Северная магистраль" организовала "Инновационный день" для компаний-разработчиков оборудования и технологий.

Всемирный день творчества и инноваций отмечается 21 апреля 2025 года. Чтобы продвигать инновационную культуру и распространять лучшие методы на железнодорожных путях, каждый год устраиваются «Дни инноваций ОАО «РЖД», где происходят встречи с компаниями-разработчиками технологий и оборудования для транспортной сферы. В прошлую пятницу такая встреча прошла в Центре инновационного развития Северной железной дороги. В ней участвовали представители компаний из области машиностроения, связи, энергетики, информационных технологий, научные организации. На выставке они показали перспективные разработки и технологические решения для использования в подразделениях железной дороги. В ходе «Дня инноваций» было рассмотрено 64 проекта, из которых 35 выбраны для реализации.

СЖД расширяет использование инновационной продукции отечественных компаний. За I квартал 2025 года на железнодорожных путях было реализовано 10 инновационных проектов. В 2023–2024 годах было внедрено 50 инновационных проектов, экономический эффект от которых составил 398 млн рублей.

«Спрос на инновационные инструменты на железнодорожных путях увеличивается. Мы постоянно привлекаем российские компании к разработке инновационных технологий, информируем их о потребностях железной дороги. Уже успешно внедрены некоторые ключевые разработки в путевом комплексе, в области энергетики, в сфере железнодорожной автоматики и т.д. Проекты, которые мы увидели сегодня, также будут использованы на Северной железной дороге в будущем», – заявил главный инженер СЖД Алексей Кошубаров.

Во время проведения "Дня инноваций" был оформлен договор о взаимодействии в области инновационного прогресса между Северной железнодорожной компанией и ООО "Компания Дизель". Последняя специализируется на создании и техническом обслуживании дизельных генераторов для железнодорожной инфраструктуры, электростанций и аварийных источников энергии, как сообщили в отделе корпоративных связей СЖД.