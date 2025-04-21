На Горьковской железнодорожной линии был добавлен дополнительный поезд до Сечуги в Нижегородском регионе.

12:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью улучшения транспортной связи между главным городом Приволжского региона и Дальнеконстантиновским районом Нижегородской области, Горьковская железная дорога и АО «ВВППК» впервые запускают пригородный электропоезд на маршруте Нижний Новгород – Сечуга в летний период.

Электропоезд № 6753 начнет свои рейсы с 25 апреля 2025 года, курсируя по пятницам. Поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода в 17:27 и прибывать на станцию Сечуга в 19:30.

Запуск нового маршрута электрички осуществляется в рамках формирования летнего расписания «дачных» поездов. Этот маршрут позволит жителям Нижнего Новгорода, работающим до 17:00 по пятницам, доехать на электричке до своих садовых участков, расположенных на Арзамасском направлении, без пересадки на станции Сартаково».

В маршруте предусмотрены остановки на о. п. Килелей (Разъезд 310 км) 18:24–18:29, Зимёнки 18:36–18:45, Разъезд 296 км 18:56–18:57, Шониха 19:05–19:11.

Напоминаем, что с апреля на Горьковской железной дороге запущены дополнительные пригородные поезда по наиболее популярным маршрутам на Арзамасском и Семеновском направлениях Нижегородской области.

Всю информацию о расписании пригородных поездов пассажиры могут найти на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.