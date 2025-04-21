Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

22 апреля в регионах Иркутск и Бурятия прошел местный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Эпоха возможностей»

2025-04-21 12:20
22 апреля в регионах Иркутск и Бурятия прошел местный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Эпоха возможностей»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

18-го апреля в Бурятии и Иркутской области прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства под названием «Работа России. Время возможностей». Восточно-Сибирская железная дорога предложила более 1 тыс. вакансий на разнообразных предприятиях магистрали.

Во время проведения ярмарки, вакансии ВСЖД привлекли внимание более 200 человек, включая студентов, молодых специалистов и людей с разным опытом работы. Больше половины из них заполнили анкету соискателя и могут потенциально стать сотрудниками магистрали.

Потенциальные сотрудники были заинтересованы в вакансиях в локомотивном комплексе дороги (машинист, помощник машиниста), вакансиях, связанных с ремонтом и эксплуатацией пути, а также в должностях офисного персонала. Соискателям предоставили информацию о условиях трудоустройства, требованиях к квалификации, социальных гарантиях, размере зарплаты и других преимуществах работы в ОАО «РЖД». Также была представлена информация о целевом обучении в отраслевых учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru