22 апреля в регионах Иркутск и Бурятия прошел местный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Эпоха возможностей»

18-го апреля в Бурятии и Иркутской области прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства под названием «Работа России. Время возможностей». Восточно-Сибирская железная дорога предложила более 1 тыс. вакансий на разнообразных предприятиях магистрали.

Во время проведения ярмарки, вакансии ВСЖД привлекли внимание более 200 человек, включая студентов, молодых специалистов и людей с разным опытом работы. Больше половины из них заполнили анкету соискателя и могут потенциально стать сотрудниками магистрали.

Потенциальные сотрудники были заинтересованы в вакансиях в локомотивном комплексе дороги (машинист, помощник машиниста), вакансиях, связанных с ремонтом и эксплуатацией пути, а также в должностях офисного персонала. Соискателям предоставили информацию о условиях трудоустройства, требованиях к квалификации, социальных гарантиях, размере зарплаты и других преимуществах работы в ОАО «РЖД». Также была представлена информация о целевом обучении в отраслевых учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.