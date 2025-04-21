Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Средства РЖД будут направлены на модернизацию специализированных учебных заведений Забайкальского региона.

2025-04-21 11:13
Средства РЖД будут направлены на модернизацию специализированных учебных заведений Забайкальского региона.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Корпорация «РЖД» предоставит финансовую помощь специализированным учебным заведениям Забайкальского края, таким как «Шилкинский многопрофильный лицей» и «Хилокское железнодорожное училище».

Благодаря выделенным средствам будет куплено необходимое оборудование и мебель для организации учебного процесса. В Шилкинском лицее проведут ремонт учебных зданий, а в Хилке поставят забор вокруг общежития училища и построят площадку для воркаута.

«Специализированные учебные заведения Забайкальского края вносят значительный вклад в формирование кадрового потенциала для железнодорожной отрасли. Мы, в свою очередь, стремимся обеспечить наших будущих работников всем необходимым для получения качественного образования, организации досуга и спортивных занятий», - заявил глава Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Руководители учебных учреждений и глава Хилокского района Константин Серов выразили признательность главе Забайкальской железной дороги за постоянное внимание и поддержку, а также поделились планами на развитие региональной системы подготовки кадров.

Компания «РЖД» является ключевым участником в обеспечении социального развития населенных пунктов в регионах своего присутствия. За последние 3 года на социальные нужды региона Российские железные дороги направили более 356 млн рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru