Средства РЖД будут направлены на модернизацию специализированных учебных заведений Забайкальского региона.

11:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Корпорация «РЖД» предоставит финансовую помощь специализированным учебным заведениям Забайкальского края, таким как «Шилкинский многопрофильный лицей» и «Хилокское железнодорожное училище».

Благодаря выделенным средствам будет куплено необходимое оборудование и мебель для организации учебного процесса. В Шилкинском лицее проведут ремонт учебных зданий, а в Хилке поставят забор вокруг общежития училища и построят площадку для воркаута.

«Специализированные учебные заведения Забайкальского края вносят значительный вклад в формирование кадрового потенциала для железнодорожной отрасли. Мы, в свою очередь, стремимся обеспечить наших будущих работников всем необходимым для получения качественного образования, организации досуга и спортивных занятий», - заявил глава Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Руководители учебных учреждений и глава Хилокского района Константин Серов выразили признательность главе Забайкальской железной дороги за постоянное внимание и поддержку, а также поделились планами на развитие региональной системы подготовки кадров.

Компания «РЖД» является ключевым участником в обеспечении социального развития населенных пунктов в регионах своего присутствия. За последние 3 года на социальные нужды региона Российские железные дороги направили более 356 млн рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.