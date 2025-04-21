Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С началом 1 мая 2025 года на железнодорожных путях Калининграда начнет действовать летний график движения пригородных поездов.

2025-04-21 10:32
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого мая на Калининградской железнодорожной линии начинает действовать летнее расписание движения пригородных поездов.

В летний сезон на всех маршрутах Калининградской железной дороги добавляется 57 пригородных поездов.

По Зеленоградскому маршруту в рабочие дни будет работать 34 поезда. В выходные и праздники их число увеличится до 48.

Ежедневно введены в обращение дополнительные «Ласточки», которые отправляются с Южного вокзала в 09:05, 11:36, 13:37, 14:42, 15:40, из Зеленоградска – в 09:50, 13:48, 14:32, 16:33, 18:09.

В выходные и праздничные дни добавлены поезда из Калининграда в 09:38, 10:40, 12:41, 13:13, 15:14, 16:43, 18:14, 21:00, в обратном направлении – в 10:30, 11:47, 12:29, 14:13, 16:14, 17:50, 19:43 и 21:55.

По Светлогорскому маршруту в рабочие дни запланировано 39 «Ласточек», в выходные и праздничные – 38.

В дополнение к текущему расписанию ежедневно введены в обращение поезда с временем отправления с Южного вокзала в 09:00, с Северного вокзала в 10:40 и 15:43, обратно из Светлогорска в 10:36, 14:16 и 16:18.

В выходные и праздничные дни дополнительные поезда отправятся с Северного вокзала Калининграда в 12:37, 14:41, с Южного вокзала в 20:23, из Светлогорска в 11:14, 13:16 и 21:43.

Также на ежедневное движение переводятся поезда с отправлением с Северного вокзала в 17:17, с Южного вокзала в 19:20, из Светлогорска в 19:33 и 20:36.

Между Зеленоградском и Пионерским Курортом в рабочие дни будут работать 12 поездов, в выходные и праздничные дни – 11. Ежедневно запланированы поезда из Зеленоградска в 15:34, из Пионерского Курорта в 17:28.

Служба корпоративных коммуникаций КЖД сообщила, что всю свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить на официальном веб-сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД».

