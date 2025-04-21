Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первом триместре 2025 года, на железнодорожных путях Дальнего Востока, в полувагоны было загружено около 70 тысяч контейнеров ДФЭ.

2025-04-21 10:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года на Дальневосточной железнодорожной магистрали было загружено 69,9 тыс. контейнеров ДФЭ в полувагоны. Этот метод, который начал применяться на этой магистрали с конца 2022 года, позволяет более рационально использовать подвижной состав, сократить его безгрузный пробег и увеличить количество экспортируемых контейнеров из портов Тихого океана.

Большая часть загрузки в полувагоны происходит на терминалах Находки и Владивостока. Основное направление перевозок - это Москва и Московская область.

В 2024 году по этому методу на магистрали было загружено более 405 тыс. контейнеров ДФЭ, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

