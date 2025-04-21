Магистраль Горьковская запустит «Поезд Победы» из Нижнего Новгорода 23-го апреля.

10:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Состав "Поезд Победы", посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной войны, был сформирован на Горьковской железной дороге в честь 80-летия Победы.

Торжества, приуроченные к отправлению "Поезда Победы", начнутся на вокзале Нижнего Новгорода 23 апреля 2025 года в 07:40.

В состав ретро-поезда включены знаменитый паровоз Л-4302, 6 платформ с экспонатами военной техники и 2 вагона-теплушки с полевой кухней и экспозицией предметов быта и интерьера военных лет. Посетители смогут попробовать солдатскую кашу и сделать памятные фотографии.

Мемориальный состав отправится в путешествие по Горьковской железной дороге в 08:40. Всего на его маршруте - 45 станций, где будут проходить торжественные митинги, праздничные мероприятия и концерты.

В Нижегородской области "Поезд Победы" сделает остановки в Дзержинске (23 апреля в 10:00), Арзамасе (24 апреля в 19:55), Лукоянове (25 апреля в 16:55), Шатках (25 апреля в 18:35), Сергаче (26 апреля в 09:35), Шахунье (6 мая в 15:00) и Семёнове (6 мая в 20:18).

На станциях будут проходить праздничные концерты с участием артистов и духового оркестра центрального дворца культуры железнодорожников, а также актеров, которые исполнят для всех гостей "победный вальс".

Вход для всех посетителей бесплатный.

Дорогие нижегородцы и представители СМИ, приглашаем вас на торжественное событие, посвященное отправлению "Поезда Победы"!

Для проведения фото- и видеосъемки представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию. Для этого нужно отправить свои данные (ФИО и номер телефона) на электронную почту: ncos_PugachevAD@grw.rzd.ru (руководитель отдела по работе со СМИ ГЖД Пугачев Алексей, 8 (831) 248-47-55).

Сообщение о времени и дате сбора: 23 апреля 2025 года, 07:25. Локация: площадка перед Царским павильоном на вокзале Нижний Новгород (площадь Революции, 2А), как уведомила служба корпоративных связей ГЖД.