Новая станция Минская будущего МЦД-4 готовится принять пассажиров

14:05

На новой станции Минская будущего МЦД-4 завершаются отделочные работы. Первых пассажиров она примет уже весной.

За 1,5 года здесь построены 2 путепровода через Минскую улицу – двухпутный и однопутный. Арочные конструкции пролетных строений, длина каждой из которых – 55 м, были собраны на специальных вспомогательных инженерных сооружениях и установлены путем надвижки. Общий вес металлоконструкций двух путепроводов – 1,5 тыс. тонн. Движение по двум путепроводам осуществляется с середины 2021 года.

Возведена первая платформа длиной 270 м с навесом от осадков на всю длину, оборудованная энергоэффективным светодиодным освещением и удобной навигацией. Спуск с платформы будет оснащен двумя эскалаторами и лифтом, поставка и монтаж которых осуществляется в настоящее время.

Кроме того, на станции развернуто строительство второй платформы со сходом в вестибюль и третьего, однопутного, путепровода, на котором будет уложен 4 главный путь.

С платформы пассажиры будут спускаться в вестибюль общей площадью 740 кв. м, где расположились турникетная и кассовая зоны, служебные помещения. Для удобства маломобильных граждан предусмотрена касса с заниженным окном, а также санитарная комната. Пересадка в метро будет организована по принципу «Сухие ноги», для чего устанавливается навес длиной 20 м.

Весной планируется открыть первую платформу для посадки и высадки пассажиров, на которой на первом этапе будут останавливаться поезда, следующие на Киевский вокзал и в обратном направлении, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.