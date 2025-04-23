23 апреля "Триумфальный поезд" начал свое путешествие по станциям, отмеченным трудовыми достижениями Горьковской железнодорожной системы.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

23 апреля 2025 года в Нижнем Новгороде прошло торжественное мероприятие по отправлению мемориального состава «Поезд Победы», созданного на Горьковской магистрали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Среди участников были Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области, Петр Банников, заместитель губернатора Нижегородской области, Александр Мурзин, главный федеральный инспектор по Нижегородской области, Дамир Фатыхов, руководитель Приволжского территориального управления ФАЖТ, Оксана Смолина, депутат Городской думы Нижнего Новгорода, а также представители региональной власти, ветераны железной дороги, молодежь и волонтеры ГЖД, жители города.

«С самого начала войны Горьковская магистраль стала важным звеном между фронтом и тылом. Железнодорожники обеспечили бесперебойную работу станций, движение поездов, снабжение фронта стратегическими резервами и продовольствием, а также эвакуацию гражданского населения. Со станции Горький-Товарный на фронт уходили продукты производства городских предприятий: 500 тыс. грузовых автомобилей и бронемашин, 100 тыс. артиллерийских орудий, 10 тыс. минометов и «Катюш», – отметил Сергей Дорофеевский.

«Поезд Победы» состоит из легендарного паровоза серии ЛВ-0165, 6 платформ с экспонатами военной техники, 2 вагонов-теплушек с полевой кухней и экспозицией предметов быта и интерьера военного времени. Посетители смогут попробовать солдатскую кашу и сделать памятные фотографии.

На протяжении двух десятилетий на Горьковской железной дороге существует обычай отправлять "Поезда Победы", грузящие военную технику, вагоны-теплушки и полевую кухню. Во главе состава стоит знаменитый паровоз времен войны. Поезд посетит 47 станций во время своего путешествия. Уверен, что его встреча будет радостной, как и встреча наших освободительных солдат в 1945 году. Железная дорога использовалась для переброски армий на фронт, а также для эвакуации тысяч заводов и сотен тонн оборудования. В начале войны железнодорожники выполнили огромный объем работы по перебазированию промышленности и эвакуации населения. В течение войны было доставлено более 443 тыс. поездов. Для военных перевозок потребовалось 20 млн вагонов, а также необходимо было восстановить станции, узлы, депо, мосты, разрушенные врагом... Современная молодежь учится патриотизму на героическом примере ветеранов-железнодорожников, узнает, как нужно любить и защищать Родину", - заявил Евгений Люлин.

Поезд отправился в путешествие по всей Горьковской железной дороге. На 47 станциях будут проходить праздничные концерты с музыкальными номерами артистов и духового оркестра центрального дворца культуры железнодорожников, а также актеры исполнят "победный вальс" для всех гостей мероприятия.

Сегодня учащиеся лицея № 180, также являющиеся воспитанниками Детской железной дороги, организовали "Поезд Победы" из Нижнего Новгорода. Этот проект предоставляет всем желающим шанс прикоснуться к истории, окунуться в атмосферу того времени и событий, которые люди пережили. "Поезд Победы" - это не просто мобильный музей, это машина времени, цель которой - сохранение истории и памяти о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны. Иммерсивные выставки, подобные этой, позволяют увидеть войну глазами тех, кто пережил ее испытания, и почувствовать их невероятную силу духа. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне - это наш общий долг перед теми, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны, а "Поезд Победы" - важный инструмент сохранения исторической правды", - отметила Оксана Смолина.

Конечной станцией двухнедельного путешествия "Поезда Победы" станет Нижний Новгород, где 7 мая у Центрального дворца культуры железнодорожников состоится торжественный митинг с возложением цветов к бронепоезду "Козьма Минин".

Отметим, что первый "Поезд Победы", созданный на Горьковской железной дороге, был организован к 60-летию Победы над фашистской Германией, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.