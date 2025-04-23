Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Управление Восточно-Сибирской железной дороги и государственные органы Бурятии обсуждали темы сотрудничества и осуществления совместных инициатив в данном регионе.

2025-04-23 10:53
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках рабочего совещания, Василий Фролов, заместитель главы ОАО «РЖД» и начальник Восточно-Сибирской железной дороги, вместе с Алексеем Цыденовым, главой Бурятии, обсудили вопросы сотрудничества в области улучшения транспортного обслуживания населения, перевозки грузов и пассажиров, а также реализацию программ, способствующих комплексному развитию региона.

Среди обсуждаемых вопросов были вывоз готовой продукции предприятий, занимающихся добычей и переработкой полезных ископаемых и инертных материалов, развитие объектов пассажирской инфраструктуры и обеспечение безопасности на железнодорожных переездах.

Также стороны продолжат сотрудничество в рамках социально значимых программ, благодаря которым школы и детские сады населенных пунктов республики получают благотворительную поддержку. Например, в апреле этого года был открыт детский сад в Наушках, строительство которого финансировалось в рамках соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Бурятии. На реализацию проекта было выделено более 108 млн рублей, а за последние 3 года было заключено более 70 соглашений о благотворительной помощи. Общий объем выделенных средств превысил 330 млн рублей.

В дополнение к этому, руководители обсудили вопросы подготовки и укрепления квалифицированных кадров на участках БАМа и Транссиба.

«Более 10 тыс. человек работают на предприятиях железной дороги в пределах республики. Для них был изменен порядок начисления «северной надбавки». Теперь она выплачивается работникам, не старше 30 лет, в размере 50% независимо от стажа работы в районах, приравненных к Крайнему Северу, и 30% – в остальных районах Бурятии», – отметил Василий Фролов.

Кроме того, идет процесс строительства служебного жилья для работников железнодорожного транспорта, проживающих на БАМе. В 2024 году в Бурятии, на станции Таксимо, было начато строительство двух домов на 33 квартиры для сотрудников железной дороги.

Во время встречи заместитель генерального директора ОАО «РЖД» и начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов представил главе Бурятии своего нового заместителя по Улан-Удэнскому территориальному управлению. Назначен на эту должность Эдуард Янченко, который ранее был первым заместителем начальника Восточно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания.

Эдуард Александрович начал свою карьеру на бурятском участке БАМа – на станции Северобайкальск. Он обладает значительным опытом организации работы на станциях Восточно-Сибирской магистрали, включая Улан-Удэ, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

