Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железнодорожная компания начала доставку металлических элементов для установки главной арки нового моста через реку Кама в Перми.

2025-04-23 10:40
Свердловская железнодорожная компания начала доставку металлических элементов для установки главной арки нового моста через реку Кама в Перми.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловскую магистраль начали поступать строительные материалы для установки основной 200-метровой арки моста через реку Каму в Перми: на строительную площадку на левом берегу реки были доставлены первые 130 тонн металлических конструкций из общего объема в 6,5 тыс. тонн.

Пролетное сооружение будет собрано полностью на берегу, а затем методом продольной «надвижки» его установят на опоры. В настоящее время идет процесс монтажа специального стапеля, на котором будет производиться сборка арочной конструкции. Опоры для основной арки будут устанавливать с левого берега реки. После окончания работ по удлинению направляющей дамбы Камской ГЭС, которые ведутся в настоящее время, строители начнут монтировать с левого берега временный мост для их установки.

Мост через Каму в рамках строительства Северного железнодорожного обхода Перми ОАО «РЖД» строится в 2 км ниже плотины Камской ГЭС. Работы проводятся одновременно в русловой части и на эстакадных подходах на берегах.

В настоящее время в русловой части со стороны правого берега завершается монтаж второго 77-метрового пролета. Установлены 4 из 13 опор, осуществляется бетонирование еще двух. Строительство ведется с технологического моста.

На правом берегу Камы завершена установка опор для будущей эстакады моста (установлена 21 опора). Смонтировано 14 пролетных строений из 21. Правобережная эстакада будет пересекать реку Гайву (приток Камы) и улицу Новогайвинскую.

На левом берегу возвели 16 опор из 30 и уложили 9 из 30 пролетных строений эстакады. Она будет пересекать улицу Соликамскую и железнодорожные подъездные пути промышленных предприятий.

Новый мост позволит организовать пропуск поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Общая длина мостового перехода с эстакадными подходами к нему составит 2,8 км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru