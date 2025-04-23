Свердловская железнодорожная компания начала доставку металлических элементов для установки главной арки нового моста через реку Кама в Перми.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловскую магистраль начали поступать строительные материалы для установки основной 200-метровой арки моста через реку Каму в Перми: на строительную площадку на левом берегу реки были доставлены первые 130 тонн металлических конструкций из общего объема в 6,5 тыс. тонн.

Пролетное сооружение будет собрано полностью на берегу, а затем методом продольной «надвижки» его установят на опоры. В настоящее время идет процесс монтажа специального стапеля, на котором будет производиться сборка арочной конструкции. Опоры для основной арки будут устанавливать с левого берега реки. После окончания работ по удлинению направляющей дамбы Камской ГЭС, которые ведутся в настоящее время, строители начнут монтировать с левого берега временный мост для их установки.

Мост через Каму в рамках строительства Северного железнодорожного обхода Перми ОАО «РЖД» строится в 2 км ниже плотины Камской ГЭС. Работы проводятся одновременно в русловой части и на эстакадных подходах на берегах.

В настоящее время в русловой части со стороны правого берега завершается монтаж второго 77-метрового пролета. Установлены 4 из 13 опор, осуществляется бетонирование еще двух. Строительство ведется с технологического моста.

На правом берегу Камы завершена установка опор для будущей эстакады моста (установлена 21 опора). Смонтировано 14 пролетных строений из 21. Правобережная эстакада будет пересекать реку Гайву (приток Камы) и улицу Новогайвинскую.

На левом берегу возвели 16 опор из 30 и уложили 9 из 30 пролетных строений эстакады. Она будет пересекать улицу Соликамскую и железнодорожные подъездные пути промышленных предприятий.

Новый мост позволит организовать пропуск поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Общая длина мостового перехода с эстакадными подходами к нему составит 2,8 км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.