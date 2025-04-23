Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Альпийский" поезд "Айгир" начинает новый сезон путешествий

2025-04-23 09:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Айгир», горный экспресс маршрута Уфа – Айгир – Белорецк, начнет свои рейсы в новый туристический сезон 1 мая 2025 года. Этот поезд, пользующийся большой популярностью среди туристов, будет отправляться из Уфы каждый день в 07:08, прибывать в Айгир в 11:07 и в Белорецк – в 12:27. Возвращение в Уфу запланировано в тот же день: отправление из Белорецка в 17:39, остановка в Айгире в 18:51 и прибытие в Уфу в 22:19.

Время указано по местному времени.

В выходные и праздники маршрут будет обслуживаться современным электропоездом «Финист» с пятью вагонами.

Во время путешествия предусмотрены остановки на станциях Правая Белая, Дёма, Карламан, Габдюково, Зуяково, Ассы, Инзер, Юша, Улу-Елга и Серменево.

Поезда оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, видеонаблюдением и информационными табло. В салоне установлены удобные кресла с USB-розетками для зарядки мобильных устройств, зоны для маломобильных пассажиров и санитарные комнаты.

Действуют все федеральные и региональные льготы, включая льготы для школьников и студентов. Льготные проездные документы оформляются при предъявлении справок об обучении и студенческих билетов очной формы обучения.

С 1 мая по 28 сентября 2025 года на территории Республики Башкортостан действует специальный тариф для организованных групп пассажиров от 15 человек, который позволяет получить скидку до 50% от стоимости проезда при условии подачи предварительной заявки, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru