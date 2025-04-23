"Альпийский" поезд "Айгир" начинает новый сезон путешествий

09:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Айгир», горный экспресс маршрута Уфа – Айгир – Белорецк, начнет свои рейсы в новый туристический сезон 1 мая 2025 года. Этот поезд, пользующийся большой популярностью среди туристов, будет отправляться из Уфы каждый день в 07:08, прибывать в Айгир в 11:07 и в Белорецк – в 12:27. Возвращение в Уфу запланировано в тот же день: отправление из Белорецка в 17:39, остановка в Айгире в 18:51 и прибытие в Уфу в 22:19.

Время указано по местному времени.

В выходные и праздники маршрут будет обслуживаться современным электропоездом «Финист» с пятью вагонами.

Во время путешествия предусмотрены остановки на станциях Правая Белая, Дёма, Карламан, Габдюково, Зуяково, Ассы, Инзер, Юша, Улу-Елга и Серменево.

Поезда оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, видеонаблюдением и информационными табло. В салоне установлены удобные кресла с USB-розетками для зарядки мобильных устройств, зоны для маломобильных пассажиров и санитарные комнаты.

Действуют все федеральные и региональные льготы, включая льготы для школьников и студентов. Льготные проездные документы оформляются при предъявлении справок об обучении и студенческих билетов очной формы обучения.

С 1 мая по 28 сентября 2025 года на территории Республики Башкортостан действует специальный тариф для организованных групп пассажиров от 15 человек, который позволяет получить скидку до 50% от стоимости проезда при условии подачи предварительной заявки, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.