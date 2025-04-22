Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Глава Юго-Восточной железнодорожной линии и глава Воронежской области обговорили возможности для совместной работы.

2025-04-22 17:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

22-го апреля в городе Воронеже состоялась рабочая встреча между главой Юго-Восточной железной дороги Игорем Наталенко и губернатором Воронежской области Александром Гусевым. В ходе совещания были обсуждены планы сотрудничества в области пассажирских и грузовых транспортировок.

На воронежском вокзале Воронеж-1 руководители осмотрели новые вагоны, которые будут использоваться в составе фирменного пассажирского поезда № 25, следующего по маршруту Воронеж – Москва. Этот подвижной состав был получен в рамках соглашения о сотрудничестве между Юго-Восточной железной дорогой, Федеральной пассажирской компанией и региональным правительством.

Игорь Наталенко и Александр Гусев проехали по участку железнодорожного пути Воронеж-1 – Сомово, где обсудили реализацию проекта «Городской поезд», туристические перевозки и новые возможности грузовой станции Придача.

В период с 2026 по 2029 годы в рамках развития городских пассажирских перевозок планируется открыть три новые остановки: Защитники Родины в Придонском микрорайоне, Космонавты на перекрестке улиц Космонавтов и Холмистой, Электроника в районе с таким же названием.

С 17 апреля были назначены дополнительные рейсы экскурсионного «Графского поезда» до Рамони для групп студентов и школьников. Теперь учащиеся могут посещать Дворцовый комплекс Ольденбургских по «Пушкинской карте» по четвергам и пятницам в течение всего учебного года.

Грузовой терминал станции Придача был реконструирован и оборудован современным контейнерным перегружателем-ричстакером. Его производительность увеличилась вдвое и теперь позволяет грузить до 70 контейнеров в день. 21 марта с обновленного контейнерного терминала был отправлен первый контейнерный поезд в Китай через Забайкальск. В апреле планируется отправка еще 3 таких составов с жомом и рапсовым маслом.

«Юго-Восточная железная дорога готова к сотрудничеству с Воронежской областью в области перевозок и реализации инфраструктурных проектов. Регион является нашим надежным и долгосрочным бизнес-партнером», - подчеркнул Игорь Наталенко, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

