В первом триместре 2025 года объемы пригородного пассажирского транспорта на Северной железнодорожной линии увеличились на 1,7%

17:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года более 1,3 млн людей воспользовались услугами пригородных поездов АО «СППК», что на 1,7% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Максимальное число перевезенных пассажиров было зафиксировано в Ярославской области – 456,4 тыс. человек, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В Архангельской области количество перевезенных пассажиров увеличилось на 2,2% и достигло отметки в 288 тыс. человек. В Ивановской области было перевезено 274,4 тыс. человек, что на 4,6% больше по сравнению с I кварталом прошлого года.

В Костромской области услугами пригородных поездов воспользовались 146,1 тыс. пассажиров.

В Вологодской области количество перевезенных пассажиров увеличилось на 12,4%, составив 86,4 тыс. человек. В Республике Коми число пассажиров, которые воспользовались пригородным железнодорожным транспортом, увеличилось на 11,8%: с января по март было перевезено 57,2 тыс. человек.

Самыми востребованными станциями на СЖД в пригородном сообщении в I квартале стали Иваново и Рыбинск-Пассажирский – 200,6 тыс. и 106,6 тыс. отправлений и прибытий соответственно, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.