Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первом триместре 2025 года объемы пригородного пассажирского транспорта на Северной железнодорожной линии увеличились на 1,7%

2025-04-22 17:23
В первом триместре 2025 года объемы пригородного пассажирского транспорта на Северной железнодорожной линии увеличились на 1,7%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года более 1,3 млн людей воспользовались услугами пригородных поездов АО «СППК», что на 1,7% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Максимальное число перевезенных пассажиров было зафиксировано в Ярославской области – 456,4 тыс. человек, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В Архангельской области количество перевезенных пассажиров увеличилось на 2,2% и достигло отметки в 288 тыс. человек. В Ивановской области было перевезено 274,4 тыс. человек, что на 4,6% больше по сравнению с I кварталом прошлого года.

В Костромской области услугами пригородных поездов воспользовались 146,1 тыс. пассажиров.

В Вологодской области количество перевезенных пассажиров увеличилось на 12,4%, составив 86,4 тыс. человек. В Республике Коми число пассажиров, которые воспользовались пригородным железнодорожным транспортом, увеличилось на 11,8%: с января по март было перевезено 57,2 тыс. человек.

Самыми востребованными станциями на СЖД в пригородном сообщении в I квартале стали Иваново и Рыбинск-Пассажирский – 200,6 тыс. и 106,6 тыс. отправлений и прибытий соответственно, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru