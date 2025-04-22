Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На выставке «Бизнес Ярославии» Северная железнодорожная компания предложила полный набор сервисов для отправителей грузов.

2025-04-22 17:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

22-го апреля 2025 года Северная железная дорога приняла участие в выставке–ярмарке контактов «Бизнес Ярославии», которая прошла в Ярославле. Это мероприятие было организовано с поддержкой Ярославской торгово-промышленной палаты с целью расширения деловых связей предпринимателей региона как внутри области, так и за ее пределами. В 2025 году на выставке присутствовали 100 экспонентов и более 1 тыс. посетителей.

СЖД предоставила местному бизнес-сообществу детальные консультации по вопросам использования услуг железнодорожного транспорта. Грузовладельцам была предоставлена информация о удобных способах перевозок, складских услугах РЖД, комплексных сервисах по доставке «от двери до двери». На выставке также был представлен проект по развитию ускоренных контейнерных перевозок между Ярославлем и Китаем – поезда следуют без захода груза на столичные терминалы.

Предприятия Ярославской области являются ключевыми партнерами СЖД. За I квартал 2025 года погрузка на станциях региона составила 2,9 млн тонн, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным видом груза являются нефтепродукты. Кроме того, перевозились лесные и строительные грузы, химикаты, зерно, машины, станки, металлоконструкции и другие товары, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

