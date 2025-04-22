Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первом триместре 2025 года на станциях Северной железнодорожной линии путешественники использовали видеостанции около 1,2 тысячи раз.

2025-04-22 16:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года информационные видеотерминалы на станциях Северной железнодорожной сети использовали примерно 1,2 тыс. раз посетители и пассажиры. Наибольшим спросом пользовались терминалы на станциях Вологда, Кострома, Сыктывкар, Ярославль-Главный и Северодвинск. Часто задаваемые вопросы касались расписания поездов, наличия, цены и времени начала продажи билетов, вариантов путешествия с пересадками, правил перевозки животных, льгот и актуальных акций.

Информационные видеотерминалы размещены на 33 станциях Северной железнодорожной сети. Они предоставляют возможность круглосуточного консультирования клиентов на русском, английском, китайском и русском жестовом языках по всем вопросам, связанным с железнодорожным транспортом. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями на компактных видеотерминалах установлены микролифты для регулировки высоты, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

