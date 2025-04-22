:: В первом квартале нынешнего года с железнодорожных станций Московской линии было направлено на переработку свыше 230 тыс. штук алюминиевой и пластмассовой упаковки.

В течение первых трех месяцев 2025 года с территории станций Московской железной дороги было отправлено на переработку 237 тыс. 672 единицы упаковки, собранные в фандоматах. Это на 11 тыс. единиц превышает показатель за соответствующий период предыдущего года.
Среди всех российских вокзалов наибольшее количество упаковки для переработки собрали Ярославский (более 92 тыс. единиц) и Савёловский (более 36 тыс. единиц) вокзалы столицы.
Проект по разделению твердых бытовых отходов был запущен на станциях МЖД в сентябре 2021 года. На каждой станции установлены фандоматы для сбора алюминиевой и пластиковой упаковки, а также новые урны для сортировки мусора, сообщает пресс-служба МЖД.