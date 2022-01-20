В Башкирии запустят «Западный экспресс» Уфа – Приютово

11:26

31 января с железнодорожного вокзала станции Уфа в свой первый рейс отправится электропоезд ЭП2Д «Западный экспресс». Он будет курсировать ежедневно по маршруту Уфа – Приютово – Уфа. Время в пути составит 2 часа 58 минут. Отправляясь с железнодорожного вокзала Уфа в 18:58, в Приютово электропоезд будет прибывать в 21:56 (время местное). Из Приютово «Западный экспресс» отправится 1 февраля в 05:54 и прибудет в Уфу в 08:52. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Дёма, Чишмы-1, Давлеканово, Раевка, Шафраново и Аксаково.

Актуальную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также на железнодорожных вокзалах и станциях в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК».

Приобрести билет можно в пригородных кассах, непосредственно в поезде и терминалах самообслуживания, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действительны все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников и студентов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.