Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время Инновационного дня на Калининградской магистрали были представлены проекты малого и среднего предпринимательства.

2025-04-22 16:17
Во время Инновационного дня на Калининградской магистрали были представлены проекты малого и среднего предпринимательства.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

21 апреля, в Международный день креативности и инноваций, руководители и специалисты Калининградской железнодорожной компании организовали встречу с представителями местного бизнеса, где были представлены несколько новых изобретений.

На территории Центра поддержки предпринимательства Калининградской области «Мой бизнес» были продемонстрированы проекты автоматизированного управления кранами и освещения железнодорожных переездов, использования роботов для обслуживания инфраструктуры, композитных материалов для обогрева трубопроводов, перил, ограждений и т.д.

Главный инженер Калининградской железной дороги Олег Ворохов выразил благодарность местному бизнес-сообществу за сотрудничество, подчеркнув, что навыки производителей и предпринимателей помогают решать проблемы импортозамещения, внедрения новых товаров и услуг.

В дополнение к встрече с предпринимателями, руководство планирует посетить одно из крупнейших производств компонентов для солнечной энергетики в России и на евразийском пространстве, расположенное в Черняховске.

В 2024 году на Калининградской железной дороге был осуществлен инновационный проект постройки модульного поста для дежурного по переезду из композитных материалов, созданный на одном из местных производств. Еще 19 проектов, рекомендованных для внедрения на сети РЖД, были распространены. Среди них - использование инфракрасных обогревателей, мобильный каркасный модуль для проведения ремонтных работ, автономное устройство для тушения пожаров и т.д., сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru