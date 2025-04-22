Во время Инновационного дня на Калининградской магистрали были представлены проекты малого и среднего предпринимательства.

16:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

21 апреля, в Международный день креативности и инноваций, руководители и специалисты Калининградской железнодорожной компании организовали встречу с представителями местного бизнеса, где были представлены несколько новых изобретений.

На территории Центра поддержки предпринимательства Калининградской области «Мой бизнес» были продемонстрированы проекты автоматизированного управления кранами и освещения железнодорожных переездов, использования роботов для обслуживания инфраструктуры, композитных материалов для обогрева трубопроводов, перил, ограждений и т.д.

Главный инженер Калининградской железной дороги Олег Ворохов выразил благодарность местному бизнес-сообществу за сотрудничество, подчеркнув, что навыки производителей и предпринимателей помогают решать проблемы импортозамещения, внедрения новых товаров и услуг.

В дополнение к встрече с предпринимателями, руководство планирует посетить одно из крупнейших производств компонентов для солнечной энергетики в России и на евразийском пространстве, расположенное в Черняховске.

В 2024 году на Калининградской железной дороге был осуществлен инновационный проект постройки модульного поста для дежурного по переезду из композитных материалов, созданный на одном из местных производств. Еще 19 проектов, рекомендованных для внедрения на сети РЖД, были распространены. Среди них - использование инфракрасных обогревателей, мобильный каркасный модуль для проведения ремонтных работ, автономное устройство для тушения пожаров и т.д., сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.