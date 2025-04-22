На экспозиции проектов Горьковской железнодорожной линии был представлен новаторский локомотивный светильник.

15:36

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской железной дороге было представлено техническое решение по внедрению нового светодиодного локомотивного прожектора в рамках выставки инновационных проектов. Эта разработка поможет улучшить освещение и видимость на изогнутых участках железнодорожного пути.

Событие было организовано в сотрудничестве с партнерскими предприятиями магистрали на базе Центра инновационного развития ГЖД в Нижнем Новгороде в рамках Дня инноваций в ОАО «РЖД». В нем участвовали главный инженер Горьковской железной дороги Андрей Ищенко, заместитель начальника дороги по работе с органами власти Владимир Тюленев, представители АНО «Нижегородский НОЦ», органов власти и технопарков Татарстана и Чувашии, Удмуртии и Пермского края, студенты нижегородских вузов, а также ведущие разработчики среди работников магистрали и предприятий-партнеров.

«ОАО «РЖД», одна из ведущих компаний страны, активно внедряет инновационные технологии в транспортной отрасли. На Горьковской магистрали мы создали условия для реализации инновационных проектов и проведения пилотных испытаний. Уверен, что идеи, представленные участниками выставки, помогут существенно повысить эффективность и безопасность движения и организации перевозочного процесса. Мы всегда открыты к внедрению новых идей, готовы помогать партнерам в этом направлении», – подчеркнул Андрей Ищенко.

В рамках выставки железнодорожникам также были представлены новая автономная осветительная система, светодиодная сигнальная полоса, автоматический контроль качества сточных вод, а также система направленного подавления каналов связи беспроводных аудиогарнитур, которая позволит повысить безопасность людей, находящихся на железнодорожных объектах.

Участники мероприятия обсудили технологические преимущества новинок, затраты на внедрение устройств и требования к конечному продукту.

В ходе события также прошла церемония награждения лидеров Горьковской магистрали за внедрение инновационных решений в 2024 году. Так, лауреатами стали Дирекция по ремонту тягового подвижного состава, Дирекция по ремонту пути и Дирекция тяги. За прошлый год на ГЖД было реализовано 6 проектов, которые принесли положительный экономический результат, отметила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.