Свердловская железнодорожная сеть осуществляет весеннюю тщательную очистку и модернизацию объектов пригородной инфраструктуры.

2025-04-22 13:00
На территории пригородного пассажирского комплекса Свердловской железнодорожной системы началась большая уборка. Обычно такие работы проводятся в апреле, когда идет подготовка инфраструктуры к летнему сезону перевозок.

Уборка территорий, находящихся рядом с вокзалами и станциями, мойка фасадов и окон пассажирских зданий осуществляется, прежде всего, на объектах, расположенных в пределах городских агломераций и с высоким пассажиропотоком. Работы уже завершены на станциях Шарташ, Шувакиш, Богданович, Алапаевск, Невьянск – в Свердловской области, Левшино, Молодежная, Курья, Оверята, Верещагино – в Пермском крае, Заводоуковская, Ишим, Ялуторовск – в Тюменской области и др.

Для обеспечения комфорта и удобства пассажиров во время массовых перевозок, работники железной дороги каждую весну обновляют пригородную инфраструктуру. Летом количество пассажиров в пригородном сообщении значительно увеличивается: в сезон дач ежемесячно электричками на СвЖД пользуются более 2,5 млн человек.

В этом году, как обычно, будет выполнен частичный ремонт покрытий пассажирских платформ, покраска навесов, ограждений, полос безопасности. На платформах установят дополнительные скамейки и урны и заменят устаревшие, обновят элементы навигации – таблички с названием станции/остановочного пункта, стенды с расписанием поездов и другой справочной информацией. На пешеходных мостах на станциях проведут ремонт ступеней, покрасят поручни и другие металлические элементы.

В общем, к летнему сезону СвЖД нужно подготовить более 1,2 тыс. объектов пригородной пассажирской инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

