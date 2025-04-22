Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Мобильная выставка, посвященная Дню Победы, будет открыта на Южном вокзале Калининграда с 27 апреля до 1 мая 2025 года.

2025-04-22 12:04
С 27 апреля до 1 мая 2025 года на Южном вокзале Калининграда будет функционировать мобильная выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На открытых железнодорожных площадках будут представлены наиболее распространенные образцы артиллерийского вооружения Великой Отечественной войны - 76 мм дивизионные пушки ЗИС-3 1942 года выпуска, а также современное оборудование. Музейные экспозиции, посвященные военной истории России, будут размещены в двух закрытых вагонах.

Мобильный музей будет расположен на платформе № 5. Экспозиция будет открыта с 11:00 до 20:00. Вход бесплатный. Проект осуществляется Калининградской железной дорогой в партнерстве с Балтийским флотом, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

